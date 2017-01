Devenu viral, le selfie de l’espace de Thomas Pesquet s’avère être un fake

Envoyé dans l'espace le 17 novembre 2016 à bord du Soyouz MS-03, le spationaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) et dixième Français à s'envoler dans l'espace tient un journal détaillé sur les réseaux sociaux où il partage ses photos et parle de son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Ainsi, le membre de la mission Proxima a effectué le 13 janvier sa première sortie extravéhiculaire et n'a pas manqué l'occasion de partager avec ses abonnés un selfie dans l'espace.

Le selfie de l’espace, passage obligé! À part ça je vous assure, c’est un sentiment inoubliable d’être son propre vaisseau spatial! #Proxima pic.twitter.com/1HNvOMVHKZ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 13 janvier 2017

​Donc, la publication d'un autre selfie deux jours plus tard n'a pas étonné les internautes. Le cliché d'une rare beauté montrait le spationaute poser devant le continent européen et la Méditerranée et s'est rapidement répandu sur la Toile. Les internautes ne cachaient pas leur émerveillement.

​« #selgie du jour : @Thom_astro avec l'Europe à quelque 400 000 km derrière lui »

Probablement le plus beau #selfie de tous les temps, ça donne de la hauteur avec une telle profondeur.

Merci #ThomasPesquet pic.twitter.com/ttJgDbgSCB — Michel Brancaleoni (@BrancaleoniM) 15 janvier 2017

​Toutefois, comme l'informe Francetvinfo, ce n'est point Thomas Pesquet qui a pris ce cliché : il s'agit d'un photomontage que l'on doit à l'artiste Robert Jahns (nois7), connu pour ses œuvres impressionnantes. En voici quelques-unes.

Une photo publiée par Robert Jahns (@nois7) le 12 Déc. 2016 à 12h26 PST





Une photo publiée par Robert Jahns (@nois7) le 3 Sept. 2016 à 12h28 PDT



