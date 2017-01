Quand les hommes veulent faire comme les femmes

Il y a huit jours, l'utilisateur watermelancholia lance une question qui fait le buzz: « Les hommes de Reddit, que feriez-vous si ce n'était pas considéré comme "féminin" ou "socialement inadmissible? ».

Des milliers d'hommes ont avoué pourquoi cela leur arrivait d'envier les femmes.

Parmi les causes essentielles de cette jalousie figuraient « les vêtements confortables » ainsi que des hobbies purement féminins.

« Si je n'avais pas de pénis, je ne porterais que des leggings pour faire du yoga. À vrai dire, je pense que je ferais du matelassage (une technique consistant à donner du relief à un tissu orné d'un motif, ndlr). J'habite en Pennsylvanie et tout le monde le fait ici. En plus, je pense que c'est vraiment génial quand tu peux fabriquer quelque chose toi-même et l'offrir à tes amis et proches. Il peut, au sens propre du terme, s'envelopper de votre cadeau. Allez, les gars, je vais faire une couverture! ».

Un autre lecteur continue dans la même logique:

« J'ai commencé à tricoter il y a quelques semaines. Mon écharpe sera meilleure que toutes celles que j'ai. Je le fais même dans le train et je me moque de ce que les autres peuvent en penser. Si je dois rester sans bouger pendant plus d'une heure, je mets de la musique et je tricote jusqu'au prochain arrêt. »

Plusieurs réponses démontrent bien qu'un grand nombre d'hommes souhaiteraient avoir plus de temps pour des soins de beauté:

« Une nuit, ma copine a décidé de faire un masque pour le visage. Je me suis dit: et pourquoi donc ne pourrais-je pas rendre ma peau plus douce. »

« Je ressens ça aussi. Je souffre d'une hernie et je me suis rendu compte que prendre un bain me faisait un bien fou. Mon épouse m'a acheté quelques bombes cosmétiques Lush pour le bain. Maintenant, j'en suis dingue: cela relaxe et ma peau est devenue très douce. »

​« Ça sent tellement bon! Tout est simple: les femmes sentent trop bon. Quand elles sortent de la douche, elles émanent une odeur (…) tout est en fleurs, en fruits ou en douceurs. J'aimerais sentir comme un champ de fleurs et qu'on ne parle pas mal de moi ».

​Le dernier fruit défendu pour les hommes, selon Reddit, est la profession d'instituteur en maternelle. Ils en rêvaient en cachette sans jamais oser le devenir à cause des préjugés de la société considérant ce travail une fois de plus trop féminin.

« J'aurais continué à enseigner en maternelle. J'ai toujours su parler aux petits enfants et j'aimais beaucoup tout cela. Pourtant, je détestais les premières semaines de travail car tous les parents avaient un œil méfiant. Étant moi-même papa, je comprenais très bien leur inquiétude. Tout de même, j'ai été obligé de prendre un autre groupe avec des enfants plus grands. »

« Cela me rend triste car il faut que les enfants voient que des hommes puissent être bons et attentionnés. C'est encore plus important vu le nombre de familles monoparentales ».