«Un guerrier alien» détecté sur Mars

La guerre avec Mars est peut-être pour demain ! Les preuves ? Un guerrier alien a été aperçu sur un cliché qui aurait été pris par le rover Curiosity. La photo a vite fait le tour de la Toile.

« Les hommes ayant vu l'alien supposent que c'est la station de recherche envoyée depuis la Terre qui aurait attiré son attention », écrivent les journalistes russes, tout en soulignant qu'il faut bénéficier d'une riche imagination pour distinguer sur le cliché un extraterrestre vêtu d'un scaphandre et une arme en main.

Pour ceux qui n'en ont pas assez, un artiste a traité et complété la photo. Après le traitement, cette dernière rappelle plutôt un cadre de jeu-vidéo.

Certains médias en ont profité pour faire passer l'information pour vraie :

« Sur le cliché, nous pouvons voir qu'une créature inconnue de la science porte un scaphandre et possède une arme. Elle a été captée par la caméra d'un rover martien qui recueillait des informations sur la planète Rouge », écrit un média sans pour autant préciser quels scientifiques « ont détecté l'extraterrestre ».

La presse occidentale s'est montrée plus méticuleuse et a trouvé le lien vers la source de cette découverte « sensationnelle » — la vidéo d'un internaute anonyme, suivi par 8 000 abonnés. C'est lui qui a transformé à l'aide d'un logiciel graphique les roches martiennes en un « soldat alien ».

