Donald Trump confond sa fille avec une Britannique

A son réveil, Ivanka Majic, originaire de Brighton, au Royaume-Uni, est devenue subitement célèbre. Des journalistes ont littéralement assiégé son portable pour découvrir ses « liens » avec le président américain élu.

Cette nuit, Donald Trump a décidé de faire pour la énième fois l'éloge de sa fille Ivanka via son compte Twitter.

« Ivanka est remarquable, une femme avec un fort caractère et de la classe », a-t-il écrit.

Pourtant, dans son tweet, le républicain a mentionné non pas sa fille mais une autre Ivanka!

La « remarquable » Ivanka Majic a répondu au président élu et lui a suggéré avec de l'ironie de faire plus attention à son compte Twitter et se pencher davantage sur les problèmes liés au changement climatique.

« Et vous êtes un homme avec de très grandes responsabilités. Puis-je vous conseiller de faire plus attention à votre compte Twitter et d'en apprendre plus sur le changement climatique », a écrit Ivanka Majic.

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig — Ivanka Majic (@ivanka) 17 января 2017 г.

En réalité, Donald Trump ne s'est pas trompé car il répondait au tweet d'un autre utilisateur qui avait commis une erreur et il a tout simplement copié la mention erronée.

