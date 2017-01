Un alligator qui traverse un chemin devient une vedette en Floride

Des touristes visitant une réserve naturelle de Lakeland ont pu voir et même filmer un alligator géant traversant calmement un chemin.

Une vidéo montrant l'allure décontractée de cet amphibien a fait le buzz dans les réseaux sociaux où il a acquis le nom de « Bossu » à cause de son dos courbé. Pourtant certains internautes préfèrent l'appeler « Godzilla ».

Des commentaires sur Internet illustrent bien sa popularité:

« Wow! Il est énorme! Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être réel! Je n'aimerais pas le rencontrer »

​« C'est un dinosaure d'aujourd'hui, je pense »

@MeilinTompkins That's an actual dinosaur, I believe LOL — Manny Fantis 🇬🇷 (@Manoilos) 16 января 2017 г.

​Selon des experts, cet amphibien mesure environ 3,5 mètres de long tandis que son poids serait de plus de 300 kilos.

Rappelons que de nombreux alligators vivent dans les marécages du sud-est des États-Unis.

Les mâles sont plus grands que les femelles: ils mesurent plus de 3,5 mètres de long tandis que ces dames ne font que 2,5 mètres. On peut également croiser de vieux mâles mesurant plus de quatre mètres.

L'alligator le plus gros avait été retrouvé en Louisiane en 1980. Il était d'environ 5,8 mètres.

Le poids de ces amphibiens dépend également de leur sexe: les mâles pèsent entre 220 et 230 kilos tandis que les femelles font 90 à 100 kilos.

En moyenne, les alligators américains vivent 30 à 50 ans mais certains peuvent être centenaires voire arriver jusqu'à 150 ans.



