Un ET capté sur la vidéo? La Toile s'affole

Une ombre inattendue a bel et bien apparu dans l'angle droit supérieur du cadre de la caméra de cette jeune chanteuse, seule à la maison et qui était en train d'enregistrer une vidéo.

Notre héroïne n'a découvert ce phénomène inexplicable qu'après avoir revu la vidéo.

Selon la protagoniste, il n'y avait personne d'autre qu'elle dans la maison, excepté son chat. Mais il est clair que l'ombre visible à l'écran n'est pas celle d'un matou…

Cette histoire, digne du fameux film Scream de Wes Craven, n'a pas tardé à être étudiée de près par les internautes qui raffolent de ce genre de phénomènes «paranormaux». Un extraterrestre, un fantôme, un démon et même un raton ont figurés parmi les hypothèses les plus réalistes!

Les vidéos cachent parfois des phénomènes qui laissent perplexes.

