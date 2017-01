Une jeune mariée irlandaise arrive à l'église en tracteur!

L'Irlandaise Aisling McCarey a étonné tout le monde en arrivant devant la chapelle de Knockatallon (Monaghan) pour son mariage sur un tracteur rouge de la marque Massey Ferguson.

Le jeune mariée a confié à l'Irish Post qu'elle avait passé son enfance à la ferme et qu'elle rêvait d'arriver le jour des noces au volant du tracteur.

« Je suis d'une famille de fermiers et la première fois que j'ai conduit le tracteur, je n'avais que huit ans »

D'ailleurs, l'heureux fiancée a voulu faire plaisir à sa bien-aimée en arrivant avec ses amis dans deux camions.

« Marc travaille comme camionneur sur de longues distances pour la compagnie Newbliss. Les camions font partie de sa vie tout comme les tracteurs font partie de la mienne », explique Aisling.Le mariage d'Aisling et Marc a eu lieu le 9 janvier.Le photographe Manuel Lavery a publié une vidéo relatant les meilleurs moments de cette journée mémorable.

