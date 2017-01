Relation secrète avec le roi d'Espagne: quel est le prix du silence?

Selon une information publiée par Okdiario, des représentants du Centre supérieur d'information de la défense (CESID) ont proposé à l'actrice Bárbara Rey de lui payer pour son silence 500 millions de pesetas espagnoles (3 millions d'euros)

Le portail a également publié des matériaux prouvant que peu après, la banque luxembourgeois Kredietbank a ouvert un compte qui a reçu un virement de 26,3 millions de pesetas espagnoles (160 000 euros) venant de la compagnie off-shore W.K Dibiapur. Cette banque recevait mensuellement une commission de 2 500 pesetas (15 euros) pour conserver l'anonymat du bénéficiaire.

Okdiario affirme que cet argent était réservé dans le budget de l'État à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.Les services spéciaux estiment que cette somme payée à Mme Rey mensuellement aurait dû inciter l'actrice à garder le secret sur sa relation avec le roi d'Espagne et ne pas publier de photos ou de vidéos compromettantes.Mme Rey a démenti ces propos, soulignant qu'elle n'avait jamais été au Luxembourg. Les membres de la famille royale n'ont fourni aucun commentaire.Bárbara Rey est une actrice et présentatrice de télévision espagnole. En 1970, elle a remporté la victoire au concours national Miss España. En 1971, elle s'est présentée au concours Miss Monde.

