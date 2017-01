I love you, Monsieur Obama

Ce n'est pas la première fois qu'Average Bob fait rire les internautes en publiant sur son Instragram ses photos retouchées par Photoshop avec des célébrités.

Cette fois-ci il s'en prend avec beaucoup d'humour à Barack Obama.

Il paraît qu'ils ont bien rigolé ensemble

Good old times when we were joking about Trump being elected as president one day… Good old times… 😔🇺🇸 Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Ноя 10 2016 в 9:33 PST

Ce serait peu de dire combien il souffre de cette séparation

Please don't leave us… 💔 Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 11 2017 в 8:57 PST

Il ne veut absolument pas que son héros parte

Please don't drop me… Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 12 2017 в 9:35 PST

Il l'a si souvent accompagné lors de réunions importantes

How do you dare talk smack about Barack?! I'll whoop your ass straight into Obamacare brah… Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 13 2017 в 9:07 PST

Ils ont même pris ensemble le train

5AM SUBWAY RIDES Ps: Thanks for taking care of me Barack ❤ Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 14 2017 в 8:54 PST

Sont allés à la pêche

"Thou shall not stand behind Barack Obama while fishing." Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 15 2017 в 9:36 PST

Allez, on se dépêche!

Definitely NOT gonna miss the monday morning jogs at the White House… Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 16 2017 в 9:22 PST

Il ne faut pas non plus oublier sa bonne humeur en compagnie d'une délégation officielle

So long suckers! 🖖🏼 See you guys downstairs in about… 4 seconds. #FastAndTheFurious Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 17 2017 в 9:08 PST

Ils sont tellement amis que le président l'aide à mettre sa cravate

The struggle is real… 😐 Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Янв 18 2017 в 9:19 PST

Sera-t-il en aussi bons termes avec M. Trump?

When you hate the people you work for. 🇺🇸🖕🏻 Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Авг 24 2016 в 8:49 PDT

Pssst… Excuse me Mr. Trump… I think you forgot your bag of lies. 🙋🏼‍♂️🐩 Фото опубликовано Average Rob (@averagerob) Сен 27 2016 в 9:29 PDT

