Le lait de girafe est le plus sain, mais pourquoi est-il si dur d'en obtenir?

L'homme consomme du lait de vache depuis plus de 7 000 ans mais ces derniers temps les internautes se demandent de plus en plus souvent s'il est possible de boire du lait d'autres mammifères. Désireux de tirer les choses au clair, des journalistes britanniques ont déterminé que non seulement cela était possible, mais que le lait de girafe était en fait beaucoup plus sain que le lait de vache.

La première expérience visant à traire une girafe date de l'année 1962. Pour procéder à l'expérience, les scientifiques avaient alors dû endormir le grand mammifère. Après analyse, le lait de girafe s'est révélé plus vitaminé que le lait de vache. Il est plus riche en vitamines A, B6 et B12 et est également plus crémeux. Cependant, qui dit crémeux, dit gras, aussi certains scientifiques lui accordent-ils un bémol à ce chapitre.

On peut néanmoins se demander pourquoi, s'il est si bon pour la santé, le lait de girafe ne se vend pas dans les magasins? Le problème est que la girafe est plus jalouse de son lait que la vache, que l'homme a apprivoisée il y a longtemps.

Devant une telle combativité, si l'homme se mettait à traire les girafes à l'aide des technologies primitives qui existent aujourd'hui, le lait de girafe coûterait extrêmement cher.

