Le premier village de chats ouvre ses portes à Antalya

Inspiré par le film Mandıra Filozofu (Philosophe de lait) — dont le héros principal quitte le milieu urbain pour déménager à la campagne — un jeune couple d'Istanbul, Mehmet et Müjgan Orhan, a vendu sa vieille voiture, loué un lopin de terre aux alentours d'Antalya et y a mis sur pied avec le concours de l'ONG Askoder, association de protection des animaux errants, une sorte de « villages de chats », abritant des villas de luxe avec balcons, terrains de jeux et même hamacs douillets…

Видео опубликовано Hürriyet (@hurriyetcomtr) Янв 16 2017 в 5:15 PST

« Là, il y a quinze maisons ordinaires et quatre villas de luxe dans notre village. Toutes les installations sont bien protégées contre la pluie et le soleil brûlant. Et quand il fait froid, comme aujourd'hui, nous nous réchauffons ensemble autour de la cheminée », raconte Mehmet aux journalistes.

Antalya'da bir grup gönüllü, sokak kedileri için kedi köyü kurdu. 100 kedinin yaşadığı köyde oyun alanları, hamak ve villalar yapıldı. pic.twitter.com/NEwMev3tZi — TRT AVAZ (@trtavaz) 16 января 2017 г.

À l'en croire, ce sont principalement des volontaires d'Askoder qui apportent la nourriture pour les « pensionnaires ». Cependant, il n'est pas rare que les Filozofu la préparent eux-mêmes.

« Maintenant, nous avons environ une centaine de chats, mais avec le temps il y en aura sans aucun doute encore davantage », fait remarquer Mehmet.

Si les affaires vont bon train, la famille Filozofu compte créer une véritable « ville de chats » en plein cœur d'Antalya.

