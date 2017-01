La mort des célébrités en 2016, c’est la faute à Trump, selon un chroniqueur américain

« Voulez-vous savoir pourquoi autant de célébrités nous ont quittés en 2016 ? » a lancé le chroniqueur de l'émission américaine « The Daily Show » Lewis Black mercredi en plein direct.

Et sa réponse n'a pas tardé à fuser : « C'était juste pour éviter cette p… d'investiture ! »

Cette mauvaise blague, Lewis Black l'a faite alors qu'il parlait de « l'incapacité » de Trump à attirer les vedettes pour prendre part à son investiture à Washington ce vendredi.

Plusieurs acteurs et chanteurs américains, parmi lesquels Robert de Niro, Cher, Michael Moore, Alec Baldwin et Julianne Moore, se sont prononcés ouvertement contre le nouveau président américain Donald Trump, qu'ils jugent inapte à exercer cette fonction.

