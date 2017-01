Une Britannique élève un bébé émeu éclos depuis un œuf acheté sur eBay (VIDÉO)

La Britannique Charlotte Harrison a acheté sur eBay un œuf d'autruche et, à l'aide d'une couveuse spéciale, elle a pu le faire éclore. Le bébé autruche a été baptisé Kevin, annoncent les médias.

La femme a avoué que c'était une vraie aventure pour elle et qu'elle n'était pas du tout certaine de réussir.

« J'ai acheté une couveuse portative à une ferme au Dorset. Je l'ai installée dans la chambre de mon fils et je me suis mise à suivre de très près le niveau de lumière, de température et d'humidité 47 jours durant », a raconté Mme Harrison, qui a publié sur YouTube une vidéo avec Kevin.

Quelques jours avant la naissance du petit, la Britannique a commencé à parler avec lui, en empruntant la « langue des autruches » qu'elle a apprise sur Internet.

« Il est sorti de la coque et m'a tout de suite reconnue en tant que sa maman. En réalité, je ne sais pas si cela s'est produit grâce à ma maîtrise de la langue des autruches ou parce que j'ai été tout simplement la première personne que Kevin ait vue dans sa vie », a avoué Mme Harrison, ajoutant que le bébé avait un excellent caractère.

