L’investiture de Trump trollée en direct sur BBC fait pleurer de rire la Toile

La diffusion de la cérémonie d'investiture du 45e président américain Donald Trump par la chaîne BBC a été accompagnée de faux sous-titres, sans doute empruntés d'une série télévisée, ce qui a beaucoup amusé les téléspectateurs et les internautes.

La chaîne a montré un Donald Trump méditatif, alors qu'on pouvait lire sur l'écran : « Dites-lui seulement de débarrasser le plancher. Alors c'était lui dans ta chambre. », relatent les médias.

'Oi, Leave him alone' Hilarious moment BBC subtitles fail during Donald Trump inauguration https://t.co/bzraj8lBVn pic.twitter.com/sv0cz8lKlT — EVIL (@evil_fest) 20 января 2017 г.

Un autre moment hilarant est lié à l'ex-président Barack Obama. La caméra l'a capturé lorsqu'il avait les yeux fermés. Sous son visage recueilli, on pouvait lire : « Juste ferme la, ok ? Oh ! Laisse-le tranquille !»

BBC uses wrong subtitles during live inauguration https://t.co/tJtJAM4YsK pic.twitter.com/qFfHjzgm8t — Patriot 4 Trump (@_PATRIOT__) 20 января 2017 г.

​La chaîne n'a pas encore commenté cet incident.

© AP Photo/ Patrick Semansky Donald Trump investi 45e président des États-Unis

La cérémonie d'investiture du président élu américain Donald Trump s'est déroulée le 20 janvier à Washington. Entouré des élus du Congrès, des juges de la Cour suprême, de diplomates et du public, Donald John Trump a prononcé son discours d'investiture en plein air au Capitol, le bâtiment qui abrite le Congrès. Près d'un million de personnes se sont rassemblées au centre de Washington pour assister à l'événement. La cérémonie a été accompagnée de nombreuses protestations à travers le monde.

