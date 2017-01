À la Maison Blanche, les Trump feront-ils fi d’une tradition de 100 ans?

Pour la première fois en 100 ans, la Maison Blanche risque de rester sans animaux de compagnie, la famille du président Trump n'en ayant aucun, écrit le journal The Huffington Post.

D'après le quotidien, des animaux de compagnie ont pris leurs quartiers dans la Maison Blanche il y a environ 100 ans, lorsque le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, est entré en fonctions.

Quant aux animaux, chaque président avait ses propres préférences personnelles: alors que les uns aimaient les chevaux et les oiseaux, d'autres préféraient les vaches et les boucs.

À titre d'exemple, sous le président Obama, deux chiens d'eau portugais — Bo et Sunny —habitaient la Maison Blanche; sous le président Georges W. Bush, un terrier écossais — Barney Bush — courrait dans ses couloirs; sous le président Clinton, le labrador retriever Buddy et le chat Socks faisaient la joie de leurs maîtres.

Au demeurant, le Washington Post n'exclut pas que la famille Trump puisse adopter un chien après avoir emménagé dans la Maison Blanche.

