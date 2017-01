La bière lunaire, c’est pour bientôt!

Un groupe d'étudiants américains de l'Université de Californie (San Diego) aura désormais la possibilité de brasser de la bière sur la surface de la Lune, lit-on sur le site de l'université.

Les étudiants ont gagné au concours Lab2Moon, dont les lauréats pourront se servir de l'appareil spatial TeamIndus Spacecraft afin de réaliser les expériences de leur choix sur la surface du satellite de la Terre.

Les futurs scientifiques pourront réaliser dans les mois à venir leur projet visant à étudier le processus de brassage en apesanteur. À ces fins, des conteneurs spéciaux seront intégrés dans le cockpit du Spacecraft, où tous les ingrédients nécessaires seront mélangés dans les proportions voulues, expliquent les étudiants.

À les en croire, leurs buts sont « purement scientifiques », contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. À titre d'exemple, on ne sait toujours pas comment la levure, indispensable pour la production de la bière, « se comporte » en apesanteur.

