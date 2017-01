Enfin un savon qui repousse les vampires!

Même si vous ne croyez pas aux vampires, pourquoi ne pas vous prémunir contre cette menace mystérieuse en achetant simplement… un morceau de savon ? Cela ne vous coûtera que 10 dollars US.

En effet, une manufacture américaine nommée PoJo's Pure Vermont a confectionné à cette fin un savon dont la composition contient de l'huile d'ail et de l'eau bénite. Sa formule est spécialement conçue pour « repousser même les vampires les plus agressifs », promettent les auteurs sur leur site, destiné à la vente en ligne de marchandises faites main.

​« Un mélange puissant d'huile d'ail et d'eau bénite vous permet d'éloigner le danger d'être attaqué par des vampires », racontent les entrepreneurs.

Cependant, il y a un avertissement : « Garanti pour prévenir seulement les attaques physiques de vampires. Ce produit n'empêche pas ou ne réduit pas le risque d'attaques spirituelles ou psychiques ».

