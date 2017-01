La Slovénie offre des pantoufles «Maison Blanche» à Melania Trump

© REUTERS/ Jonathan Ernst Le rôle de première dame, très peu pour Melania

Le fabricant de chaussures Kopitarna de la petite commune slovène de Sevnica, à l'est de la capitale Ljubljana, a préparé un cadeau très spécial pour la plus célèbre des personnes originaires de la ville, Melania Trump, de son nom de jeune fille Knavs. L'entreprise a créé un modèle de pantoufles fourrées « Maison Blanche », en édition limitée, vendues 50 euros, dont une paire a été envoyée à la Première dame des États-Unis.

D'autres entrepreneurs locaux ont également tenté de surfer sur la notoriété de l'enfant du pays. Ainsi, la pâtisserie Julija, située dans la rue principale du centre de Sevnica, propose un gâteau au chocolat « Melania », à l'instar de plusieurs autres restaurateurs offrant un menu « Melania » avec de la truite ou des crêpes également baptisées en l'honneur de la First lady.

Même sans attendre le résultat de l'élection du 8 novembre, remportée par Donald Trump face à la candidate démocrate Hillary Clinton, le nombre de touristes américains en Slovénie a connu une hausse considérable et doit dépasser les 80 000 en 2016, contre 74 000 en 2015.

