Les clients d'un magasin terrorisés par un personnage de film d'horreur

Un magasin d'électroménager de New York a fait une blague plutôt douteuse à ses clients dans le cadre de présentation de la bande-annonce du film d'horreur Le Cercle, qui fait suite aux deux premiers opus de la série. La vidéo de la blague a été publiée sur la chaîne YouTube BD Horror Trailers and Clips.

Les organisateurs de cette performance ont caché une fille maquillée comme Samara, un des personnages principaux du film d'horreur, derrière une télévision.

La vidéo montre des clients en train de faire leurs courses. Tout à coup, un panneau se retire d'un écran et l'effrayante fillette sort tranquillement de la télévision, provoquant une sacrée peur chez les visiteurs.

La première partie de la franchise Le Cercle a vu le jour en 2002. C'est un film d'horreur américano-japonais réalisé par Gore Verbinski, réalisateur américain. Naomi Watts, célèbre actrice australienne, y a joué le rôle principal.

