Un camion heurte un avion en Belgique

Un camion Volvo a heurté un chasseur non loin de la base aérienne Jean Offenberg de Florennes, en Belgique. Une des ailes de l'avion a presque entièrement coupé le toit du véhicule. Le chauffeur a eu de la chance et n'a pas été touché.

L'accident est survenu dans des conditions de verglas et de mauvaise visibilité due au brouillard. Le chauffeur du camion allait s'engager dans un rond-point, près de Philippeville, où un F-84F Thunderstreak, l'un des premiers chasseurs-bombardiers de fabrication américaine, était installé sur une plateforme de béton.

Le camion ayant touché une aile du chasseur, le monument a été sérieusement endommagé. Il va devoir être démonté car la structure a été touchée.

L'avion de chasse F-84F Thunderstreak a été en service dans les forces aériennes belges entre 1955 et 1972. Au total, 2 711 chasseurs de type F-84F et 715 avions de reconnaissance RF-84F ont été conçus.

Les forces aériennes américaines ont reçu leurs premiers chasseurs F-84F Thunderstreak en 1952. Dans l'armée de l'air des États-Unis, l'utilisation de l'avion était limitée, mais il a été exporté activement.

