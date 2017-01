Un mystérieux «bateau-fantôme» détecté sur la Moskova

Une nouvelle illusion optique : le « bateau-fantôme » a été pris en photo près du pont Andreïevsky qui enjambe les deux rives de la Moskova. Le cliché en question a été posté par l'internaute identifié sous le nom de MattKat.

« En me promenant un jour sur le quai Pouchkine cet objet flottant non identifié a attiré toute mon attention. Pendant près de deux minutes, je le contemplais, tentant de comprendre ce qu'était ce navire étrange », a-t-il écrit dans un commentaire de la photo.

​L'« objet flottant » s'est avéré n'être en réalité qu'une illusion optique, jeu d'ombre et de lumière : elle s'est formée sur la partie du pont cachée aux rayons de soleil.

« Cette image est une réponse à tous les clichés et vidéos des ufologues, chasseurs de fantômes et autres Mulders et Scully (en référence à la série X-Files, ndlr) trop impressionnables », a noté dans son commentaire un des internautes.

