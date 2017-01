Une île des Caraïbes en vente libre sur eBay

La Britannique Willow Reed a publié une annonce sur eBay pour vendre son île en mer des Caraïbes. Le prix de départ de l'île située non loin de Belize et abritant une maison spacieuse et un chalet pour les invités est de 400 000 livres sterling (près de 470 000 EUR). Le lot peut être acheté immédiatement sans enchères à 750 000 livres sterling (près de 880 000 EUR).

La propriétaire actuelle s'est procuré cette île d'un hectare et demi il y a quatre ans pour 150 000 livres (175 000 EUR). Après le décès de sa mère, elle a eu envie de quitter l'Angleterre et de s'isoler.

Après deux ans et demi de séjour sur l'île, Willow Reed a décidé de la revendre et de retourner au Royaume-Uni. Toutes ses tentatives de le faire par le biais d'agents immobiliers s'étant soldées par des échecs, elle a décidé de tenter sa chance sur eBay.

Les enchères de ce lot prennent fin le 25 janvier à 22h35, heure de Paris.

