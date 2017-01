Une salle de gym pour nudistes ouverte au Royaume-Uni

Une salle de fitness très spéciale a ouvert ses portes dans la ville britannique de Southampton. Elle est destinée à ceux qui préfèrent faire de la gymnastique à poil, relate le journal britannique The Daily Mail.

© Photo. capture d`éсran:youtube Une salle de gym pour nudistes

Helen Smith propose un cours de gymnastique suivi par dix sportifs enthousiastes âgés de 33 à 70 ans.

« L'avantage principal de la gymnastique nudiste est que vous voyez bien tous les mouvements de l'entraîneur », précise Mme Smith.

Parmi les autres avantages de cette pratique atypique, Mme Smith signale qu'il ne faut pas laver ses vêtements après le cours de gymnastique nudiste. Une bonne douche suffit !

Mme Smith est convaincue qu'il s'agit du premier projet de ce genre dans le pays. Pour assister au cours, les visiteurs doivent envoyer une demande via Internet et présenter leurs papiers avant l'entraînement.

Les services pour nudistes deviennent de plus en plus populaires au Royaume-Uni. Ainsi, une compagnie propose les services de femmes de ménage dénudées, Naturist Cleaners. Une heure de ce service très particulier coûte 65 livres sterling (75 euros).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».