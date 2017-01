Une habitante du Texas survit à une tornade… dans sa baignoire

Dans le Texas, une tornade a détruit la maison d'une sexagénaire et a emporté la baignoire dans laquelle elle s'était mise à l'abri, communique le Washington Post.

« Elle a entendu l'alerte à la tornade et a pris refuge dans la baignoire de sa salle de bain. La seule chose dont elle se souvient, c'est que la tornade est venue du sud-ouest », a raconté le météorologiste Jason Hansford.

Le météorologiste a mené une enquête sur la tornade et a parlé à la survivante après l'incident.

« La baignoire a été arrachée de la salle de bain et emportée dans un bois avoisinant », a-t-il précisé, ajoutant que la femme n'avait pas été blessée mais avait subi un choc émotionnel.

D'après les données actualisées, la tornade du week-end dernier a tué au moins 18 personnes dans le sud des États-Unis.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »