La plus belle femme-pompier du monde enflamme la Toile

Gunn Narten, une Norvégienne de 30 ans, travaille comme pompier et pratique en parallèle le fitness avec son coach personnel.

Ayant une hygiène de vie irréprochable, Gunn partage sur sa page Twitter des conseils sportifs qui ont déjà attiré plus de 52 000 abonnés.

Sa popularité sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue, puisque des journalistes du quotidien britannique The Daily Mail se sont intéressés à la pompier norvégienne et lui ont attribué le titre de « plus belle femme-pompier du monde ».

« J'ai décidé de devenir pompier à l'âge de 19 ans. Maman m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler des femmes-pompiers. Elle m'a alors demandé: "Pourquoi tu veux faire ça?" et je lui avais répondu: "Et pourquoi pas? »

Parmi les choses qui ont motivé son choix, Gunn mentionne également son envie de travailler en équipe et d'avoir la possibilité de mener une vie active.

N'y-a-t-il pour elle aucune différence de sexe dans ce métier?

« Peu importe si tu es une femme ou un homme car on passe les mêmes concours, on a les mêmes tests pour accéder à ce métier », explique Gunn à Sputnik.

Elle avoue tout de même que les femmes sont en général plus fragiles que les hommes, mais elles ont plein d'autres qualités indispensables pour bien faire ce métier, par exemple la capacité d'improviser.

Pourtant, pour tenir tête aux hommes en matière de force, Gunn fait régulièrement du sport et s'entraîne rigoureusement.

Sa conviction dans la vie est qu'il est indispensable pour chacun de comprendre ses envies et de faire tout son possible pour atteindre ses objectifs. Il faut savoir avancer face à l'altérité et malgré l'absence de compréhension ou la désapprobation.

« Les gens sont étonnés d'apprendre quel métier je fais. Moi, je trouve qu'être pompier c'est tout à fait normal », affirme Gunn.

Elle dit d'avoir créé son blog sur Instragram afin d'inspirer des gens à briser les stéréotypes et à aller au bout de leurs rêves.

Depuis que le Daily Mail s'est intéressé à elle, Gunn reçoit régulièrement des propositions de devenir modèle, mais la jeune femme ne soutient que des projets qui sont en adéquation avec une vie saine et surtout qui sont faits pour des femmes avec « un poids normal ».

Holidays 🎄🥂 ✨ #familytimeisthebesttime changed the training clothes for a dress👗😁 #onceinabluemoon #Christmas #holiday #familietid Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Дек 27 2016 в 8:58 PST

À en croire les photos publiées sur son compte Instragram, il n'y a rien d'impossible pour la plus belle femme-pompier du monde.

Il paraît même qu'elle est capable de soulever un camion.

« Bien sûr! Ce n'est pas si lourd que ça », préfère en rire l'intéressée.

