Le rose et le noir: un flamant sauvé par des pompiers en Iran

Cet incident qui aurait pu coûter la vie à ce pauvre oiseau migrateur a eu lieu au sud de l'Iran dans la province d'Hormozgan à proximité de l'usine pétrolière de la ville de Bandar-e Abbas.

Le pauvre oiseau a glissé dans un réservoir de pétrole laissé ouvert. Par chance, un employé de l'usine a remarqué la présence du volatile et n'a pas hésité à appeler des pompiers, qui sont venus à son secours pour faire sortir le flamant et le nettoyer de cette substance corrosive.

© AP Photo/ Wilfredo Lee Des Sibériens sauvent un flamant rose égaré

Il ne faut pas oublier que le pétrole fait tous les ans des ravages parmi les oiseaux. En essayant de nettoyer leurs plumes avec leur bec, ceux-ci périssent d'empoisonnement.

En plus, la couche de pétrole provoque un refroidissement rapide du corps entraînement également la mort par hypothermie. Le pétrole entraîne également une cécité qui rend les oiseaux vulnérables aux prédateurs.

Chaque année avec l'arrivée du froid, ces oiseaux migrateurs cherchent à venir s'installer dans des régions ou des pays avec un climat plus chaud et élisent domicile dans des réserves naturelles marécageuses comme Shur, Shirin et Minab dans la province d'Hormozgan.

