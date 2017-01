Une Cadillac toute neuve en vente depuis un quart de siècle cherche preneur!

La Cadillac Allante de 1993 est susceptible de devenir la plus vieille nouvelle voiture en vente du Canada. Ce roadster non utilisé et non immatriculé a été découvert dans un état impeccable chez un concessionnaire de General Motors dans la ville de Barrie, en Ontario.

Si ce modèle de Cadillac n'est pas le meilleur, il n'est pas le pire non plus. Alors, comment le roadster, conçu et construit par le célèbre atelier italien Pininfarina a pu passer aussi inaperçu et prendre la poussière pendant près d'un quart de siècle?

Dit is Canada's oudste nieuwe auto. Een 1993 #Cadillac Allante waar nog nooit mee gereden is. Zie https://t.co/vBro33bhNG pic.twitter.com/VlkIbz01Uy — Auto55.be (@auto55be) January 26, 2017

Selon le site Autotrader.ca, la voiture est mise en vente pour la rondelette somme de 77 743 de dollars canadiens (55 178 euros). Autotrader.ca s'est entretenu avec le vendeur du concessionnaire GM Paul Sadlon:

© REUTERS/ Edgar Su Une voiture fonce sur la foule à Melbourne 10

« Apparemment, le vendeur a reçu quelques offres pour le véhicule quand il venait tout juste de sortir, mais il n'était pas satisfait. Cela signifie que les gens viennent pour le regarder. Et quand ils le font, ils vont jeter un œil à d'autres voitures qui sont dans le garage. Après quelques années, il ne reste qu'une seule nouvelle voiture (de ce modèle), c'est à la fois cool et rare. Une conversation avec certains employés du concessionnaire a révélé que le propriétaire est un grand fan de voitures originales, et il est attaché à cette Cadillac, donc peut-être qu'il ne veut tout simplement pas s'en séparer ».

Avec un prix de vente si élevé, il semble que le vendeur ne veuille pas vraiment vendre cette Allante, mais plutôt faire du buzz. Une analyse rapide sur eBay confirme cette théorie, car l'Allante la plus chère, un modèle de 1992 avec 25 000 kilomètres au compteur, se vend pour 10 725 USD (9 990 euros). Bien sûr, une voiture non enregistrée qui n'a parcouru que quelques kilomètres est plus chère, mais pas à ce point…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».