Une fissure géante se forme dans l’État d’Arizona (Vidéo)

Une fissure géante, dont la longueur dépasse trois kilomètres, s'est formée aux alentours des monts Tator Hills, dans le comté de Pinal, écrit le journal The Daily Mail.

Concernant la profondeur de cette dernière, les spécialistes d'un service géologique local, l'Arizona Geological Survey (AZGS), ne sont pas encore en mesure de la déterminer avec précision. Quoi qu'il en soit, la vidéo qu'ils ont réussi à tourner dans la foulée grâce à deux drones autoguidés permet d'en évaluer l'envergure.

D'après le journal, bien que les prémices de la fissure soient apparues en mars 2013, elle n'a pris de la profondeur qu'en 2014, une année où les pluies étaient abondantes dans la contrée. Selon Joe Cook, l'un des géologues d'AZGS, c'est la partie sud de la fissure qui s'est formée le plus récemment. Selon lui, il est possible qu'elle puise son origine dans une cavité souterraine, dont les couches supérieures ont été détruites progressivement par les moussons observées en 2016.

De telles fissures, poursuivent les géologues, ne sont pas rares dans l'État d'Arizona: la première d'entre elles a été découverte en 1929. Les fissures représentent un danger pour les amateurs de conduite extrême, ainsi que pour les troupeaux des fermiers locaux.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »