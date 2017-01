Mais comment a-t-il fait ça? Ce reporter de la BBC a complètement bluffé son auditoire

Tout en faisant son topo, le reporter Jon Sopel gesticule, et on voit très bien sa main, nue, qui s'agite au gré de ses explications, puis disparaît de l'écran. Quelques secondes plus tard, ses deux mains réapparaissent… gantées!

Certains utilisateurs des réseaux sociaux l'ont remarqué et ont laissé des commentaires qualifiant l'incident de « tour de magie ».

« Jon Sopel fait le prestidigitateur pendant ses loisirs ? », se demande Russel Joyce.

« Un vaporisateur secret pour le bronzage ? », plaisante Ollie Glanvill.

​Jon Sopel explique lui-même ce qui s'est passé. Selon lui, il a enlevé un gant pour débloquer son téléphone en y posant son empreinte digitale et l'a remis ensuite.

« J'avais besoin d'une citation de Trump et j'ai compris que mon téléphone était bloqué, aussi ai-je rapidement enlevé le gant pour le rendre actif », a expliqué le journaliste, ajoutant qu'il serait quand même heureux que les gens le voient comme un prestidigitateur.

