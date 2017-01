Les habitants de Houston attaqués par des nuées d’oiseaux!

Une vidéo terrifiante sur laquelle on voit des milliers d'oiseaux noirs survolant une route de la ville texane de Houston a été publiée sur le Net. L'incident a eu lieu il y a quelques jours : la caméra de vidéosurveillance a capté une immense nuée d'oiseaux qui a littéralement attaqué les voitures sur la chaussée.

Certains volatiles se précipitaient directement sur le pare-brise des véhicules. Un tel comportement aurait pu être provoqué par des conditions météorologiques défavorables, relate Daily Star : sur la vidéo publiée sur YouTube, on peut observer des nuages d'orage.

Dans le film d'Hitchcock, auquel l'incident de Houston fait penser, des milliers d'oiseaux terrorisent les citoyens d'une petite ville de Californie.

