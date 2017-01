Savez-vous quelle musique ferait le plus plaisir à votre toutou?

Les chiens se sentent plus heureux quand ils entendent de la musique de genres comme le reggae ou le soft-rock, estiment des chercheurs de l'Université de Glasgow qui ont étudié, de concert avec la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) d'Écosse, les préférences musicales des canidés.

Dans le cadre de l'étude, des chiens d'un asile pour animaux abandonnés ont porté des moniteurs de rythme cardiaque, alors que les chercheurs les exposaient à des morceaux de musique de différents genres, tout en observant leur réaction, relatent des médias.

En somme, les réactions variaient en fonction des différents genres, ce qui laisse supposer que les animaux auraient leurs propres préférences musicales. Mais le reggae et le soft-rock ont tout de même provoqué les changements de comportement les plus positifs, selon les scientifiques.

Les militants de la SPCA envisagent désormais d'installer des systèmes hi-fi dans l'asile, histoire de permettre aux chiens de s'éclater sur leurs tubes préférés.

