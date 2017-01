Un sosie de Harry Potter détecté en Sibérie

Il n'y a pas de stars russes à Hollywood, c'est un fait. En revanche on trouve en Russie bon nombre de sosies d'acteurs connus, annonce le journal autrichien Heute.

#bigyorker #harrypotter Фото опубликовано Коленька ⚡️ (@anupliy) Янв 28 2017 в 1:22 PST

Selon le quotidien, après avoir découvert un « Léonardo DiCaprio russe », les journalistes sont tombés sur un « frère jumeau » de Harry Potter. Nikolaï Posleda, jeune habitant de Krasnoïarsk (Sibérie orientale), ressemble comme deux gouttes d'eau au jeune magicien.

Pour s'en assurer, il suffit de voir les photos publiées sur Instagram. Une des toutes récentes photos de Posleda est une référence directe à Harry Potter. Eclair dessiné sur le front et cache-nez de Gryffindor autour du cou, le jeune homme est une copie de Daniel Radcliffe.

😒 Фото опубликовано Коленька ⚡️ (@anupliy) Янв 23 2017 в 10:05 PST

D'ailleurs, sur toutes les autres photos, le jeune homme ressemble étonnamment à l'acteur britannique, souligne le journal.

Кисы заи Фото опубликовано Коленька ⚡️ (@anupliy) Дек 3 2016 в 11:10 PST

