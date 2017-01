Un hercule russe tord une poêle à frire devant ses fans (Vidéo)

Une vidéo montrant l'hercule russe Aleksandr Mouromski, détenteur de plusieurs records mondiaux, en train de tordre une poêle à frire pour le plus grand bonheur de ses fans.

Ce spectacle improvisé a eu lieu lors d'un match de l'Association du basketball universitaire de la ville d'Orel (sud-ouest de la Russie). Comme on peut voir dans la vidéo, ce sont les organisateurs du match qui lui ont donné l'ustensile dès que l'homme fort est apparu sur le terrain.

À l'en croire le site de l'Association, la poêle déformée sera envoyée sous peu à Moscou en tant que cadeau pour le ministre russe de la Justice, Alexandre Konovalov, qui préside l'Association.

Alexandr Mouromski, qui travaille au sein de l'administration municipale de l'Oblast d'Orel, est responsable du développement de la culture physique et des sports dans la région. Il détient neuf records mondiaux, officiellement enregistrés par le Comité du Livre Guinness des records.

