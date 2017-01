Une petite Karajan turque fait le buzz (vidéo)

Une vidéo touchante diffusée sur Internet met en scène une fillette jouant au chef d'orchestre devant des musiciens de rue, bien qu'il soit évident qu'elle ne savait pas du tout diriger un orchestre.

Cette vidéo, publiée par une étudiante d'Istanbul, montre une petite fille qui sort d'une petite foule de spectateurs pour se placer devant des musiciens en agitant une baguette. Les musiciens ont décidé d'obéir à la petite chef d'orchestre et, chose étrange, les spectateurs ont entendu de la musique et non une cacophonie!

kadıköy kartal metrosunda güzel şeyler oluyor pic.twitter.com/Mdpt6jXJ7e — Dilara (@dilraozk) 26 января 2017 г.

​Au bout de quelques jours, la vidéo a fait le buzz sur Internet, avec plus de 41 000 mentions « J'aime ».

