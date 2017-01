En Russie, un huissier-superman arrête un avion au décollage

© Flickr/ Alan Wilson Un avion présumément US de l'époque de la 2e Guerre mondiale retrouvé dans la mer Noire

Bien décidé à rendre justice, un huissier russe a arrêté au péril de sa vie un avion An-2 qui s'apprêtait à décoller, relatent les médias russes.

Pour y parvenir, poursuivent-ils, l'huissier — tel un superman russe — s'est hissé sur une aile de cet avion, qui faisait l'objet d'un mandat de saisie depuis un certain temps. Les Forces de l'ordre ont fini par dénicher l'appareil aux alentours de la ville de Krymsk (sud de la Russie).

De toute évidence, les pilotes de l'avion ont aperçu l'huissier s'approcher et ont décidé de prendre la fuite à bord de l'appareil. Cependant, leur tentative s'est soldée par un échec.

L'avion confisqué a été entreposé provisoirement dans un hangar de l'aérodrome où l'incident a eu lieu. L'emplacement actuel de son propriétaire reste à préciser.

