Un Saoudien embarque dans un avion de ligne avec ses 80 faucons

L'image, postée sur Reddit par l'utilisateur ayant le pseudo lensoo, aurait été prise par le chef d'équipage. Selon l'internaute, un prince saoudien a acheté des billets d'avion pour chacun de ses 80 faucons.

​Les oiseaux sont installés au milieu du salon. Ils sont coiffés de chaperons afin qu'ils restent calmes et ne soient pas perturbés par l'entourage.

Les commentateurs indiquent qu'il ne s'agit pas d'une situation rare pour les vols proche-orientaux. Ainsi, la compagnie aérienne Qatar Airways indique sur son site officiel que les passagers de la classe économique sont autorisés à emporter jusqu'à six faucons dans le salon.

