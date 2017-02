Bientôt un marquage pour la malbouffe en Russie?

Les autorités russes examinent la possibilité d'introduire un marquage tricolore de produits alimentaires en fonction de leur effet sur la santé, a déclaré Sergueï Ivanov, représentant spécial du président russe pour les questions liées à l'environnement, à l'écologie et aux transports.

« Voilà une idée qui est en train d'être discutée. Il y a des produits délicieux mais néfastes pour la santé. Nous ne voulons pas les interdire, nous voulons introduire un marquage tricolore. Rouge — mangez si cela vous fait plaisir mais sachez qu'au bout d'un moment vous deviendrez, par exemple, obèses. Jaune — le produit est plus ou moins bon pour la santé. Le vert sera réservé aux produits bio de bonne qualité », a déclaré M. Ivanov dans une interview accordée au journal russe Argumenti i Fakti.

Selon lui, il est clair que le fromage frais ou la crème fraîche sans huile de palme (parfois utilisée dans la production de produits laitiers) coûtent plus cher, mais les citoyens doivent être informés de la présence d'additifs dangereux et avoir le choix.

