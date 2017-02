La parfaite harmonie de chatons jouant avec leur maître

Une vidéo super mignonne montrant des chatons qui « dansent » de façon parfaitement synchronisée a été publiée sur Instagram.

. 군무가 지대로다옹🖒🖒🖒. 둘째 이제좀 컷다고 채터링까지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아고 귀여워라😻😻.. #순이네#고양이#냥스타그램#캣스타그램#반려묘#스코티쉬폴드#나폴레옹#하이랜드폴드#cats#kitty#scottishfold#Excellent_kittens#catstagram#instacat#igcutest_animals##kitten#bestmeow#daliycat#pet#meowbox#kittylove#catsofinstagram#bestcats#catloversclub#neko#mycat#excellent_cats Видео опубликовано 🔸출처를 남겨주세요🔸 (@oje3423) Янв 12 2017 в 8:50 PST

Accompagnés d'effets sonores drôles, ils tournent leur tête d'un côté puis de l'autre. Ils le font afin que leur regard soit fixé sur un jouet tenu par leur maître.

Publiée sur un réseau social, la vidéo a déjà récolté plus de 20 000 vues.

Elle a été publiée par l'utilisateur oje3423 qui a pour sa part 21 000 abonnés. Ce compte ne contient que des photos de chats mignons.

On ignore toutefois la date à laquelle la vidéo a été tournée.

