Quel nom pour l'ourson polaire du zoo de Berlin?

Nommer un ourson polaire, ça peut être dur! Micha, Kolja, Bolle, Igor, Ole, Oscar, Alex, Baloo… Le jury du zoo de Berlin a dû étudier près de 10 000 propositions pour nommer un ourson polaire né presque il y a trois mois.

Selon le journal allemand Spiegel Online, l'épopée de l'ourson a commencé avec l'invitation du zoo de Berlin à participer au choix d'un nom pour l'animal nouveau-né.

Quelques semaines après le lancement de l'initiative, une sélection de noms a été établie: « Kolja », « Bolle » et « Fritz ». Ce mardi, le jury a finalement pris la décision finale: l'ourson s'appellera Fritz!

« Fritz », comme l'écrit le journal, était le nom masculin préféré en Prusse de la fin du XIXe siècle au début de la Seconde Guerre mondiale.

L'ourson polaire Fritz est né le 3 novembre de l'ourse Tonja. C'est le premier ourson né au zoo de Berlin depuis 22 ans.

