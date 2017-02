Quand une pieuvre géante est dérangée pendant son repas (Vidéo)

Alors que ce céphalopode s'apprêtait à déguster paisiblement son repas, il ne s'attendait certainement pas à ce qu'un monstre, appartenant aux homo sapiens, armé de palmes et d'une caméra vienne le déranger.

Une pieuvre, dont l'appétit a été coupé par l'apparition de ce visiteur inattendu, s'est mise sur la défensive afin de terminer en toute sérénité son repas et de retrouver enfin la paix.

© Photo. Capture d'écran. YouTube Une pieuvre trop mignonne fait le buzz sur Internet

D'abord la bête a essayé de faire comprendre que cette visite était vraiment déplacée et que si le visiteur le souhaitait il pouvait repasser plus tard mais comme ce dernier a insisté, le mollusque géant s'est senti obligé de tenter une attaque.

« La pieuvre n'était absolument pas contente de me voir. Elle est arrivée vers moi comme un parachute et s'est lancée dans une attaque comme une torpille », raconte le plongeur.

Évidemment, ce dernier n'a pas voulu tenter sa chance, laissant ainsi la bête finir son repas.

