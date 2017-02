Donald Trump, ce mème qui enflamme la Toile

Des internautes ont transformé en gag l'habitude du nouveau président de montrer devant les caméras les papiers qu'il vient de signer. Le seul détail que le chef d‘État américain n'a pas pris en considération, c'est que le texte apparaît sur l'écran sous la forme d'un papier blanc. Dès lors, les internautes se sont permis toutes les folies en inventant des dizaines de mèmes accompagnés d'images et de commentaires.

Certains croient que pour le 45e président américain il n'y a aucune différence dans ce qu'il signe.

© AFP 2016 ALEXANDER NEMENOV Pour Trump, les relations avec la Russie doivent «aller de l’avant»

Peu après son investiture, M. Trump a commencé à tenir ses promesses électorales, une mission qui se révèle ardue vu les réactions de certains. Ainsi, il a par exemple signé une directive concernant la construction d'un mur à la frontière mexicaine (l'une de ses principales promesses de campagne) et un décret sur la restriction du flux de migrants latino-américains aux USA à la recherche d'un asile.

La revue The Hill prédit également l'adoption d'un décret sur la réduction « spectaculaire » des dépenses budgétaires pour les établissements publics — notamment les ministères du Commerce, de l'Énergie, du Transport et de la Justice — ainsi que le département d'État.

