Religieuses enceintes à Milan? Sputnik dément cette fake news

Le journal italien Giornale Italiano a publié mercredi un article racontant une histoire qui a eu lieu dans un couvent à Milan. Selon ce journal, cinq migrants sont venus frapper à la porte du couvent en juillet 2016 pour demander un asile qui leur a été accordé.

Cependant, six mois plus tard, une dizaine de moniales se seraient retrouvées enceintes. Les religieuses auraient affirmé ne pas avoir eu de rapports avec les migrants en considérant leurs grossesses comme « un cadeau du Bon Dieu ».

Une fois publiée sur la Toile cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Néanmoins, il s'agit d'une fake news. Sputnik Italie a essayé à plusieurs reprises de contacter le journal Giornale Italiano afin d'obtenir des explications mais sans réponse.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Des religieuses enceintes à Milan après avoir accueilli des migrants

La presse italienne a également démenti aujourd'hui cette information en supposant qu'en publiant un article pareil son auteur voulait exprimer son attitude négative envers la politique migratoire du pays et l'Église.

Le journal italien Giornale Italiano publie régulièrement des articles quelque peu fantaisistes et satyriques en les mélangeant avec des sujets réels.

