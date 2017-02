La carte bancaire de la présidente estonienne piratée

© Sputnik. Vladimir Trefilov Exit la couronne: le Danemark décide de passer au paiement bancaire

Un escroc américain a obtenu les données de la carte bancaire de la présidente estonienne, Kersti Kaljulaid, et a réalisé un shopping pour 2 800 euros, a annoncé le site d'actualités estoniennes Postimees

« Le 8 décembre 2016, le Bureau du président a appris qu'un fraudeur non identifié a mis la main sur les coordonnées de la carte bancaire de service de la présidente estonienne et a payé des achats dans un magasin américain pour un montant de 2 800 euros », a indiqué l'édition estonienne.

Le Bureau du président a réussi à prouver que Mme Kaljulaid n'était pas dans le pays lors de cet incident. Au final, la transaction a été contestée et la totalité de l'argent a été restituée.

Le 3 octobre 2016, Kersti Kaljulaid a été élue par le Parlement la présidente de l'Estonie à l'issue du sixième tour du scrutin. Elle est première femme élue à la magistrature suprême d'Estonie.

