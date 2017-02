Quand l’attentat du marathon de Boston fait le bonheur d’un couple

Une histoire d'amour qu'on ne rencontre plus que sur les pages de romans est devenue réalité pour Roseann Sdoia et Mike Materia, un jeune pompier qui avait sauvé la vie à la jeune femme lors de l'attentat du marathon de Boston en avril 2013.

Roseann était venue assister au marathon de Boston lorsqu'elle a rencontré Mike dans des circonstances peu joyeuses. Elle révèle des détails de leur première rencontre aux lecteurs du Washington Post.

« Je me tenais vers la ligne d'arrivée lorsque j'ai senti une odeur de fumée. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Seulement, quelques minutes plus tard, des gens se sont mis à crier et courir dans tous les sens », avoue Roseann.

Par malchance, la jeune fille a trébuché sur un sac contenant une bombe qui a explosé quelques instants plus tard.

​« J'étais sous le choc. Ma seule pensée était que c'était mal, très très mal », ajoute-t-elle.

Mike Materia, futur fiancé de Roseann, était un des pompiers de l'équipe qui a emmené la jeune femme à l'hôpital.

« Il m'a tenu la main pendant tout le trajet et puis il a commencé à venir me voir tous les jours. Je me souviens des paroles de ma mère qui me disait: regarde quel pompier sympa. Et moi, je lui répondais: maman, on vient de me faire sauter », raconte la victime avec un sourire amer.

Cet accident terrifiant a coûté une jambe à Roseann mais il n'y a jamais de malheur sans bonheur. À l'hôpital, elle a trouvé l'amour de sa vie et les jeunes gens ne se sont plus jamais séparés.

​Le couple pense se marier à l'automne et publier un livre racontant leur histoire.

