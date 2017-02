Une petite américaine pleure de joie après avoir reçu un cadeau, son 1er fusil (vidéo)

La marque italienne d'armes à feu Beretta a publié sur sa page Facebook officielle une vidéo sur laquelle on voit une jeune fille qui est si excitée par son cadeau qu'elle ne peut retenir ses larmes. Rien d'inhabituel… sauf que le cadeau est un fusil !

« Oh mon Dieu, c'est fou », s'exclame la jeune fille ôtant la boîte de son emballage en carton. Puis elle l'installe sur ses genoux et pousse un cri d'excitation. « Oh, je ne peux plus respirer », a dit l'enfant en cherchant comment s'ouvre la boîte.

La vidéo filmée par les parents de l'heureuse fillette, postée sur la page officielle de la marque Beretta, a déjà recueilli environ cinq millions de vues et a vraiment indigné les internautes.

« Voilà, c'est ça l'Amérique, un endroit où vous ne pouvez pas acheter d'alcool ou de cigarettes si vous n'avez pas 21 ans mais où vous pouvez facilement obtenir une arme », a écrit Alessandro Alliata.

« Oh mon Dieu, mais c'est une arme, comment cela peut-il être une bonne chose pour un enfant d'être aussi heureux en recevant ce genre de cadeau !? Et après, vous vous demandez pourquoi tant de gens se font tirer dessus aux États-Unis », a déploré un autre commentateur.

« Moi aussi j'ai pleuré mais pour une raison bien différente, parce que c'est une honte ! », a ajouté Stephania Handsomemen.

Mais une telle ire est-elle vraiment justifiée ? Un utilisateur a essayé de clarifier la situation pour apaiser l'hystérie sans fondement.

« Ok, vous êtes tous des gens négatifs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas parler d'un sport dont vous ne savez rien. Règle #1 quand vous rassemblez une équipe du balltrap junior c'est d'apprendre aux enfants la sécurité sur les armes. On a des entraîneurs certifiés qui dirigent ces groupes d'enfants (mon mari est l'un d'entre eux). Vous ne pouvez pas organiser une équipe de balltrap junior sans entraîneurs certifiés. Nous enseignons aux enfants la sécurité, la sécurité et la sécurité », a-t-il expliqué.

Le balltrap est un sport qui consiste à tirer sur des plateaux d'argile ou des cibles mouvantes à l'aide d'une arme de chasse à canons lisses. En outre, ce sport est inclut dans le programme olympique. Il y en a trois disciplines : la fosse olympique, le skeet olympique et le double trap.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».