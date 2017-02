Quand la marmotte ukrainienne échoue à prédire la levée des visas

© REUTERS/ Alan Freed Phil la marmotte prédit un long hiver aux Américains

Les Ukrainiens, fidèles propagateurs des idées et des valeurs européennes, ont décidé de demander la date d'instauration du régime sans visas à une marmotte, comme le font les Américains le 2 février pour prédire le temps.

C'est donc ce jour-là que Timka la marmotte, habitant un petit terrier à Kharkov, dans l'est de l'Ukraine, est sorti de son trou sans apercevoir son ombre. Cela signifie que le printemps s'installera en Ukraine dans six semaines.

Ensuite, on a demandé au rongeur de prédire la date de la levée du régime de visas entre l'Ukraine et l'UE. Pris au dépourvu, l'animal n'a pas pu choisir entre deux options « régime sans visas avec sursis » et « régime sans visas en 2017 ».

« La petite bête a fait trois essais. Elle s'est approchée une fois de la plaque avec l'inscription "avec sursis" et deux fois de "régime sans visas en 2017", a dit une source proche du dossier, cité par le journal ukrainien Fakti.

La marmotte devait également prédire le taux de change entre le dollar et la grivna. La marmotte était posée sur un beau tapis avec une liasse de billets verts placée au milieu et deux plaques de chaque côté: "un dollar — 25 grivnas" et "un dollar — 30 grivnas". On ignore malheureusement le choix de Timka.

#Харьков Сурок Тимка не увидел собственной тени и предсказал раннюю, но холодную и затяжную весну. pic.twitter.com/Fk017ocnCZ — IT Sector Харьков (@itsector) 2 февраля 2016 г.

Selon le maître de la marmotte, l'inexactitude de ses prédictions est due à ses conquêtes amoureuses.

"On a récemment présenté Larissa, une nouvelle épouse, à notre Timka. Elle est très méchante. À cause de cela, Timka n'a pu dormir normalement pendant quinze jours. Le mâle s'est brouillé avec sa première femme", a expliqué son maître.

Сурок Тимка под #Харьков предсказал раннюю весну: тепло будет через 6 недель. pic.twitter.com/MUx6b7V1Fm — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 2 февраля 2017 г.

Pourtant, les Géorgiens n'ont pas besoin de lire dans le marc de café. Le 2 février, lors d'une session plénière à Bruxelles, le Parlement européen a voté pour la levée du régime de visas pour la Géorgie. La décision adoptée sera ensuite soumise à l'examen du Conseil européen.

Mi-décembre dernier, le Parlement européen avait validé l'accord politique sur l'exemption des visas pour l'Ukraine et la Géorgie.

En décembre, le Parlement européen et les représentants permanents des pays de l'UE ont approuvé le mécanisme prévu pour la suspension du régime sans visas pour les pays tiers, dans les cas de flux migratoires incontrôlables.

