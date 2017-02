Une illusion d'optique? Plutôt un point de vue différent

Les visiteurs du site Imgur se sont étonnés de voir l'homme se tenir droit tandis que le paysage environnant et le pavé étaient tournés à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. En outre, les gens derrière lui marchaient par la surface verticale de la Muraille.

Un internaute a admis que l'auteur avait tout simplement photoshopé son image, l'apposant sur l'image tournée de la curiosité chinoise. D'autres ne parvenaient pas à comprendre qui, en effet, marchait normalement sur l'image : son auteur ou les gens derrière lui.

En réalité, l'homme s'est mis en position horizontale en s'appuyant sur une main, les pieds contre le mur.

Il a également publié sur Imgur plusieurs autres photos similaires et a intitulé la série Just different POV (Un point de vue différent). Son post a été déjà visité par plus de 200 000 internautes.

S'il vous a fallu plus de 3 secondes pour réaliser ce qu'il faisait sans regarder la deuxième photo, alors vous avez besoin d'aide.

Rien de spécial, écrit un internaute à propos de la photo.

Je vois bien ce qui se passe, écrit Peter Boxshall. Ça vous montre que très peu de cerveau est utilisé quand les choses deviennent virales sur Internet. Certaines personnes doivent avoir une vie vraiment triste.

