Une poule mélomane interprète «America the Beautiful» au piano!

Si certains pensent que les poules sont dépourvues de toute intelligence, ils n'ont pas encore rencontré ce marabout sachant jouer du piano avec maestria. Cette poule-musicienne épate les internautes en interprétant la chanson patriotique américaine « America the Beautiful ».

La poule Jokgu, qui vit dans le Maryland (État du Nord-Est des États-Unis, ndlr), est devenue connue du jour au lendemain grâce à son maître Shannon Meyers, qui lui a appris à jouer au piano électrique cette chanson du début du XXe siècle.

Publiée sur Youtube, cette petite vidéo où l'on peut voir Jokgu appuyer avec son bec sur les touches illuminées du piano a fait le buzz sur la Toile.

M. Meyers avoue qu'il n'a pas été facile d'entraîner Jokgy à jouer du piano. Cela lui a pris tout de même une bonne quinzaine de jours, mais le résultat obtenu lui a fait voir encore plus grand: il envisage désormais de créer tout un « groupe musical » composé de ces volatiles.

Mais Jokgu n'est pas le seul animal patriote de son pays.

Auparavant, des internautes ont déjà pu voir un chat se lever aux premiers accords de l'hymne russe.

America the Beautiful est un hymne patriotique américain dont les paroles ont été écrites par Katharine Lee Bates sur une musique de Samuel A. Ward. Katharine Lee Bates l'a d'abord écrit comme un poème avant de le publier dans The Congregationalist en 1895.

