L’étonnante plage de verre de la région de Vladivostok, un plaisir pour les yeux

Si un jour vous avez envie de vous évader et de vivre un moment en harmonie avec la nature, direction l'Extrême-Orient russe, près de la ville de Vladivostok.

Ici, au cœur de la baie de l'Oussouri, baignée par les eaux de la mer du Japon, vous pourrez faire la connaissance d'un mariage unique et original de l'activité humaine avec la nature: une plage de verre.

​Toute la plage est couverte de morceaux de verre qui s'étalent sous vos pieds comme un tapis multicolore. À l'approche de la mer, le soleil fait briller ces cristaux et donnent à ce lieu un côté magique.

Mais comment cette plage s'est-elle formée? Deux versions existent, quoique peu romantiques. Selon la première, la plage doit son existence à l'usine de porcelaine qui jetait autrefois des déchets dans l'eau. La seconde est encore moins réjouissante: la plage serait la fille d'une décharge qui se trouve à proximité.

​La porcelaine et le verre sont polis par l'eau de telle sorte qu'ils sont complètement lisses. Depuis de nombreuses années, cette plage surprenante attire des touristes et des photographes du monde entier.

Le seul bémol: il est fortement déconseillé de se baigner sur cette plage malgré la clarté de ses eaux scintillantes sous le soleil. Vous pouvez néanmoins vous allonger confortablement dans une chaise-longue pour profiter du calme et de la beauté du lieu.

En souvenir, quelques bouts de verre feront très bien l'affaire.

