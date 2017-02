Un aventurier russe s'apprête à battre de nouveaux records dans le ciel

L'infatigable voyageur Fedor Konyukhov semble avoir trouvé une nouvelle aventure à son goût. Il pense réaliser un vol-record en restant à bord d'une montgolfière pendant 50 heures, si ce n'est plus.

Le début de l'histoire est prévu à Rybinsk (une ville russe se trouvant dans la région d'Iaroslavl, au nord de Moscou) pour le 7 février 2017. Cette date a déjà été plusieurs fois reportée à cause du temps.

Pour l'aventurier, le choix de la ville ne doit rien au hasard. Elle est connue pour être la ville natale de l'amiral Ouchakov, l'illustre commandant des forces navales de la Russie impériale du XVIIIe siècle.

D'ailleurs M. Konyukhov ne part pas seul. Il a l'intention d'établir un nouveau record avec son ami-pilote Ivan Menyalo.

Fedor Konyukhov, un homme trempé dans l'acier et âgé de 65 ans, a déjà plusieurs exploits à son actif. Il a entre autres escaladé les plus hauts sommets de chaque continent, traversé le Pacifique en kayak, traversé à la voile des océans en solitaire.

En 2016, il a effectué un vol autour du monde en ballon pendant onze jours et demi. Il a battu ainsi le précédent record de l'Américain Steve Fossett qui avait effectué le voyage circumterrestre en 13 jours.

